В Волжском районе автолюбительница спровоцировала ДТП
Пассажирка одной из машин госпитализирована
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В минувшую субботу, 8 декабря, в 21:30 напротив дома №1 на Актюбинской улице Волжского района Саратова случилось ДТП.
- По предварительным данным, 30-летняя водительница Chevrolet Lacetti не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу и столкнулась с Hyundai Santa Fe, за рулем которого был 36-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД.
В результате аварии 34-летняя пассажирка кроссовера госпитализирована.