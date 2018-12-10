В Волжском районе автолюбительница спровоцировала ДТП

10 Дек. 10:52 2018-12-10T10:58:23+03:00

Пассажирка одной из машин госпитализирована

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В минувшую субботу, 8 декабря, в 21:30 напротив дома №1 на Актюбинской улице Волжского района Саратова случилось ДТП.

- По предварительным данным, 30-летняя водительница Chevrolet Lacetti не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу и столкнулась с Hyundai Santa Fe, за рулем которого был 36-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД.

В результате аварии 34-летняя пассажирка кроссовера госпитализирована.