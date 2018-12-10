Валерий Радаев остался недоволен уборкой снега в Саратовской области

СЕГОДНЯ 10:44 2018-12-10T11:03:14+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание, на котором потребовал активизировать уборку снега.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, соответствующую задачу он поставил перед зампредом Романом Бусаргиным и профильными министрами.

По мнению Радаева, сейчас снег на улицах и дорогах чистят недостаточно хорошо.

- В этом направлении должен быть жесткий спрос. Надо рассчитать силы и средства таким образом, чтобы был результат, — сказал Валерий Радаев.

Сейчас на дорогах работают около 600 единиц уборочной техники. Особое внимание уделено очистке снега и сосулек с крыш.