Валерий Радаев остался недоволен уборкой снега в Саратовской области
Он поручил усилить работу
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание, на котором потребовал активизировать уборку снега.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, соответствующую задачу он поставил перед зампредом Романом Бусаргиным и профильными министрами.
По мнению Радаева, сейчас снег на улицах и дорогах чистят недостаточно хорошо.
- В этом направлении должен быть жесткий спрос. Надо рассчитать силы и средства таким образом, чтобы был результат, — сказал Валерий Радаев.
Сейчас на дорогах работают около 600 единиц уборочной техники. Особое внимание уделено очистке снега и сосулек с крыш.