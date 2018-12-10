2018-12-10T10:51:46+03:00
Недвижимость

Елшанская МПС приняла 30 тыс. тонн коммунальных отходов Саратова

Плановая мощность составляет 75 тыс. тонн в год
Екатерина Семенова
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Более 30 тыс. тонн твердых коммунальных отходов поступило с Елшанской мусороперегрузочной станции на экологически безопасные обработку и захоронение в энгельсский «Экотехнопарк». МПС в поселке Елшанка Саратова была построена в рамках концессионного соглашения между АО «Управления отходами» и правительством Саратовской области. Активная эксплуатация станции началась в августе этого года вместе с деятельностью Регионального оператора по обращению с ТКО.

- Работа мусороперегрузочных станций в Елшанке и Гуселке позволяет обеспечить жителей Саратова новой коммунальной услугой по экологически безопасному обращению с ТКО. Благодаря выстроенной логистике перемещения ТКО с мусороперегрузочных станций, рационально используются мощности мусороперерабатывающих комплексов, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Напомним, плановая мощность МПС расположенной в поселке Елшанка составляет 75 тыс. тонн отходов в год при 12-часовой сменной работе. МПС позволяет обеспечить жителей района качественной коммунальной услугой.

Мусороперегрузочные станции являются важной частью коммунальной инфраструктуры Саратовской области, построенной АО «Управление отходами». Компания осуществляет свою деятельность, следуя рекомендациям Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в сфере социально ответственного инвестирования и развития «зеленых» инвестиций. Эксплуатация МПС Саратова является наглядным примером реализации инфраструктурного инвестиционного проекта, сочетающего финансовую эффективность для инвесторов и решение социально-экологических задач в регионе присутствия.

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