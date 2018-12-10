2018-12-10T10:54:58+03:00
Происшествия

Квартирный вор в Энгельсе пытался оправдать кражи незапертыми дверями

Мужчина признан виновным в 13 кражах
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Житель Саратовской области попытался сократить тюремный срок за 13 проникновений в чужие дома.

Энгельсский районный суд 17 декабря 2017 года осудил 33-летнего домушника на пять лет исправительной колонии строгого режима.

- В период с ноября 2016 года по февраль 2017 мужчина залез в 13 чужих домов и вынес оттуда деньги и вещи, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Осужденный просил смягчить наказание, которое он посчитал слишком суровым. По его словам, желание украсть чужое имущество возникало только тогда, когда он попадал внутрь помещений, а их входные двери не были запертыми.

Прокуратура области жалобу отклонила, потому что не нашла оснований для постановки вопроса о пересмотре в кассационном порядке принятого ранее судебного решения.

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