В Саратове парень пытался выбросить пакет с героином
Он испугался сотрудников Росгвардии
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В Саратове сотрудники Росгвардии задержали двух молодых людей по подозрению в наркоторговле.
- Около 16:00 9 октября на улице Лунная росгвардейцы заметили подозрительного юношу. При виде стражей порядка он попытался выкинуть пакет с граммом героина. При досмотре у него было обнаружено четыре шприца, — сообщили «КП-Саратов» в управлении.
Около 22:00 правоохранители заметили компанию молодых людей у дома на проспекте 50 лет Октября. Один из парней попытался выкинуть пакетик с 0,29 грамма спайса. Как оказалось, 28-летний житель Заводского района уже был судим.