В Саратове парень пытался выбросить пакет с героином

СЕГОДНЯ 10:10 2018-12-10T10:10:13+03:00

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В Саратове сотрудники Росгвардии задержали двух молодых людей по подозрению в наркоторговле.

9 октября около 16 часов на улице Лунная росгвардейцы заметили подозрительного юношу. При виде стражей порядка он попытался выкинуть пакет в граммом героина. При досмотре у него было обнаружено четыре шприца.

Около 22 часов россгвардейцы заметили компанию молодых людей у дома на проспекте 50 лет Октября. Один из парней попытался выкинуть пакетик с 0,29 граммами спайса. Как оказалось, 28-летний житель Заводского района уже был судим.