В Саратове задержали группу наркоторговцев

СЕГОДНЯ 10:09 2018-12-10T10:09:28+03:00

В ходе обыска изъято 76 свертков с метамфетамином

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Накануне в Саратове, на улице Навашина задержаны двое мужчин 25 и 29 лет. При досмотре у них найден порошек, который оказался синтетическим видом метамфетамина

- Позже во время обыска квартиры, где проживали подозреваемые, были найдены 76 свертков с таким же веществом, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Выяснилось, что подозреваемые, уже успели сделать по Саратову 10 тайных закладок. По факту сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело.