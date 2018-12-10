В Саратове задержали группу наркоторговцев

10 Дек. 10:09 2018-12-10T10:33:17+03:00

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Накануне, 9 декабря, на улице Навашина в Саратове полицейские задержали двоих мужчин 25 и 29 лет. При досмотре у них нашли порошок, который оказался синтетическим видом метамфетамина

- Позже, во время обыска квартиры, где проживали подозреваемые, обнаружились 76 свертков с таким же веществом, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Выяснилось, что мужчины уже успели сделать по Саратову десять тайных закладок. По факту сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело.