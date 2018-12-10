В Саратове задержали группу наркоторговцев
В ходе обыска изъято 76 свертков с метамфетамином
Изменить размер текста:
Накануне в Саратове, на улице Навашина задержаны двое мужчин 25 и 29 лет. При досмотре у них найден порошек, который оказался синтетическим видом метамфетамина
- Позже во время обыска квартиры, где проживали подозреваемые, были найдены 76 свертков с таким же веществом, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
Выяснилось, что подозреваемые, уже успели сделать по Саратову 10 тайных закладок. По факту сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело.