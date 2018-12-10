В Саратове задержали группу наркоторговцев
В ходе обыска изъято 76 свертков с метамфетамином
Изменить размер текста:
Накануне, 9 декабря, на улице Навашина в Саратове полицейские задержали двоих мужчин 25 и 29 лет. При досмотре у них нашли порошок, который оказался синтетическим видом метамфетамина
- Позже, во время обыска квартиры, где проживали подозреваемые, обнаружились 76 свертков с таким же веществом, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Выяснилось, что мужчины уже успели сделать по Саратову десять тайных закладок. По факту сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело.