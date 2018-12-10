В числе самых громких коррупционных расследований в России названо дело саратовского судьи
Следственный Комитет России опубликовал статистику коррупционных преступлений в стране. Это было приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечался 9 декабря.
В текущем году увеличилось на 3% количество выявленных фактов взяточничества (10 179 преступлений, в 2017 году – 9 886). Удельный вес преступлений коррупционной направленности от общего количества зарегистрированных преступлений также увеличился и составил 1,7% (2017 г. – 1,6%).
Среди наиболее громких коррупционных дел СК РФ упоминает завершение расследования в отношении судьи Саратовского областного суда в отставке Владимира Стасенкова.
Напомним, Владимир Стасенков обвиняется в покушении на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Следствие полагает, что, речь идет о 15 миллионах рублей.