В числе самых громких коррупционных расследований в России названо дело саратовского судьи

10 Дек. 09:59 2018-12-10T10:30:37+03:00

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Следственный комитет России опубликовал статистику коррупционных преступлений в стране. Это было приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечался 9 декабря.

В этом году количество выявленных фактов взяточничества увеличилось на 3% (10 179 преступлений, в 2017 году — 9 886). Удельный вес преступлений коррупционной направленности от общего количества зарегистрированных злодеяний также увеличился и составил 1,7% (2017 — 1,6%).

Среди наиболее громких коррупционных дел СК РФ упоминает завершение расследования в отношении судьи Саратовского областного суда в отставке Владимира Стасенкова.

Напомним, Стасенков обвиняется в покушении на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Следствие полагает, что, речь идет о 15 млн рублей.