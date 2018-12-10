2018-12-10T10:24:30+03:00
Общество

Начались Пименовские чтения в Саратове

Они продлятся до субботы
Екатерина Семенова
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В Саратове начались Пименовские чтения.

В этом году Дни памяти Архиепископа Саратовского и Вольского Пимена (Хмелевского) пройдут уже в 16-й раз.

Чтения начались сегодня с Божественной литургии в Троицком кафедральном соборе.

Завтра состоится секция «Социальное служение Русской Православной Церкви: история и современность», в православной семинарии пройдет молодежная секция «Библейское богословие».

В среду будут награждать победителей регионального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».

В четверг запланировано провести секции «Церковь и молодежь» и «Формы и методы современного миссионерского служения».

В пятницу состоится пленарное заседание XVI Межрегиональных образовательных Пименовских чтений «Молодежь: свобода и ответственность» и заседание педагогического форума.

Свято-Покровская православная классическая гимназия и Русская православная классическая гимназия имени преподобного Сергия Радонежского приглашают на концерт духовной музыки «Приидите поклонимся» в исполнении Архиерейского мужского хора Саратовской митрополии.

В субботу пройдут заседания научных секций XVI Межрегиональных образовательных Пименовских чтений.

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