2018-12-10T09:56:36+03:00
Происшествия

В Заводском районе пенсионер устроил тройное ДТП

Водитель одной из машин госпитализирован
Дарья Вострикова
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Вчера, 9 декабря, в 16:20 напротив дома №55/2 на улице Чернышевского случилось тройное ДТП.

- По предварительным данным, виновником аварии стал 65-летний водитель автомобиля Mercedes. Он нарушил правила проезда перекрестков и влетел сначала в Hyundai, за рулем которого был 20-летний парень, а потом в Niva Chevrolet под управлением 44-летней женщины, — сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД.

Пожилой водитель автомобиля Mercedes госпитализирован.

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