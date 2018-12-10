В Заводском районе пенсионер устроил тройное ДТП

СЕГОДНЯ 09:41 2018-12-10T09:56:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 9 декабря, в 16:20 напротив дома №55/2 на улице Чернышевского случилось тройное ДТП.

- По предварительным данным, виновником аварии стал 65-летний водитель автомобиля Mercedes. Он нарушил правила проезда перекрестков и влетел сначала в Hyundai, за рулем которого был 20-летний парень, а потом в Niva Chevrolet под управлением 44-летней женщины, — сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД.

Пожилой водитель автомобиля Mercedes госпитализирован.