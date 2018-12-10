2018-12-10T09:33:47+03:00
Происшествия

Саратовец из-за ссоры с соседкой разбил лопатой ее Daewoo Matiz

Женщина попросила его убрать строительный мусор
Дарья Вострикова
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Саратовец признан виновным в умышленном повреждении чужой машины с причинением значительного ущерба.

- Установлено, что 12 июля 2018 года 33-летний мужчина поссорился со своей 36-летней соседкой по даче. Женщина попросила его убрать строительный мусор, который тот насыпал у ее участка. Гражданин отказался подчищать за собой, взял лопату и разбил Daewoo Matiz женщины. Сумма ущерба составила более 118 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

На буяна заведено уголовное дело. По решению суда ему придется отправиться на 100 часов обязательных работ.

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