В Энгельсе Audi выехал на встречку и врезался в Kia
Пострадала 18-летняя пассажирка машины виновника
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В Энгельсе вчера вечером, 9 декабря, столкнулись две иномарки.
- В 21:20 Audi ехал по проспекту Фридриха Энгельса, за рулем был 23-летний мужчина. Водитель превысил скорость, не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в Kia, которую вела 31-летняя женщина, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.
В результате ДТП пострадала 18-летняя пассажирка Audi. Позже ее отпустили из больницы.