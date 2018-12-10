2018-12-10T09:26:15+03:00
Происшествия

В Энгельсе Audi выехал на встречку и врезался в Kia

Пострадала 18-летняя пассажирка машины виновника
Ольга Муравлёва
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В Энгельсе вчера вечером, 9 декабря, столкнулись две иномарки.

- В 21:20 Audi ехал по проспекту Фридриха Энгельса, за рулем был 23-летний мужчина. Водитель превысил скорость, не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в Kia, которую вела 31-летняя женщина, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.

В результате ДТП пострадала 18-летняя пассажирка Audi. Позже ее отпустили из больницы.

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