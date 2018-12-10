Саратовский картинг-центр «Адреналин» закрыли за нарушения правил пожарной безопасности
В здании не было эвакуационного выхода
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Прокуратура Фрунзенского района выявила четыре нарушения в картинг-центре «Адреналин» на Астраханской улице, 88.
- В здании отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, системы пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при возгорании. Кроме того, в заведении нет второго эвакуационного выхода, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве.
Суд удовлетворил иск прокуратуры к владельцу картинг-центра.Теперь здание не будет работать до тех пор, пока все нарушения не устранят.