2018-12-10T08:53:52+03:00
Общество

В Саратове ищут пропавшую Наталью Торосян

Женщина пропала 2 декабря
Ольга Муравлёва
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Волонтеры ищут 43-летнюю Наталью Петровну Торосян. Женщина пропала 2 декабря. Она может находиться в Саратове или Ульяновске.

- Рост — 170 см, плотное телосложение, черные крашеные волосы, карие глаза, — сообщили приметы пропавшей в группе «Лиза Алерт Саратов» в соцсети «ВКонтакте».

Наталья была одета в светлый короткий пуховик, темно-синие джинсы и белые высокие кеды. С собой у нее была коричневая замшевая сумка.

Тех, кто видел женщину или знает информацию о ее местонахождении, просят позвонить по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 02, 102.

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