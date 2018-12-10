В Саратове ищут пропавшую Наталью Торосян
Женщина пропала 2 декабря
Ориентировка на пропавшую
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Волонтеры ищут 43-летнюю Наталью Петровну Торосян. Женщина пропала 2 декабря. Она может находиться в Саратове или Ульяновске.
- Рост — 170 см, плотное телосложение, черные крашеные волосы, карие глаза, — сообщили приметы пропавшей в группе «Лиза Алерт Саратов» в соцсети «ВКонтакте».
Наталья была одета в светлый короткий пуховик, темно-синие джинсы и белые высокие кеды. С собой у нее была коричневая замшевая сумка.
Тех, кто видел женщину или знает информацию о ее местонахождении, просят позвонить по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 02, 102.