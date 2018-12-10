2018-12-10T08:40:50+03:00
Происшествия

В Петровске рецидивист угрожал убить дочь своей знакомой

Девушке не понравилось, что посторонний находится у них дома
Ольга Муравлёва
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В Петровске Саратовской области осудили 42-летнего рецидивиста. Мужчину признали виновным в угрозе убийством.

- Ночью в августе 2018 года гражданин распивал со своей знакомой алкоголь, будучи у нее в гостях. Дочь высказала претензию матери, что у них дома находится посторонний. Злоумышленник потребовал от девушки, чтобы она извинилась перед родственницей. Та отказалась, тогда буян схватил нож и начал угрожать убийством, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Мировой суд назначил мужчине наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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