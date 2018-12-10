В Аркадакском районе мужчина спилил 12 дубов
Его приговорили к шести месяцам условно
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В Саратовской области вынесен приговор незаконному лесорубу.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 52-летний мужчина спилил деревья в Аркадакском районе.
Преступление было совершено в сентябре. Гражданин спилил бензопилой 12 дубов в Роговском лесничестве. Деревья он вывез на тракторе.
Сумма ущерба превысила 440 тыс. рублей.
Суд приговорил гражданина к шести годам лишения свободы. С учетом, что он полностью признал вину и частично возместил ущерб, наказание было назначено условным.