2018-12-10T08:30:14+03:00
Происшествия

В Аркадакском районе мужчина спилил 12 дубов

Его приговорили к шести месяцам условно
Екатерина Семенова
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В Саратовской области вынесен приговор незаконному лесорубу.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 52-летний мужчина спилил деревья в Аркадакском районе.

Преступление было совершено в сентябре. Гражданин спилил бензопилой 12 дубов в Роговском лесничестве. Деревья он вывез на тракторе.

Сумма ущерба превысила 440 тыс. рублей.

Суд приговорил гражданина к шести годам лишения свободы. С учетом, что он полностью признал вину и частично возместил ущерб, наказание было назначено условным.

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