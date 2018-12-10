В Аркадакском районе мужчина спилил 12 дубов

10 Дек. 08:23 2018-12-10T08:30:14+03:00

Его приговорили к шести месяцам условно

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В Саратовской области вынесен приговор незаконному лесорубу.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 52-летний мужчина спилил деревья в Аркадакском районе.

Преступление было совершено в сентябре. Гражданин спилил бензопилой 12 дубов в Роговском лесничестве. Деревья он вывез на тракторе.

Сумма ущерба превысила 440 тыс. рублей.

Суд приговорил гражданина к шести годам лишения свободы. С учетом, что он полностью признал вину и частично возместил ущерб, наказание было назначено условным.