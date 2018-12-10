2018-12-10T08:24:59+03:00
Дом. Семья

Дед Мороз уже поздравил жителей Саратова

За три недели до Нового года на Театральной площади выступил Дед Мороз из Великого Устюга
Наталья Попова
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Дед Мороз в СаратовеДед Мороз в Саратове
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Социальный проект «Путешествие Деда Мороза» начал свое новогоднее странствие 8 ноября, посетив уже больше дюжины регионов с севера на юг. Бородатый волшебник третий раз совершает турне по всей России и столько же раз посещает Саратовскую область.

В минувшее воскресенье, 9 декабря, жители Саратова встретились с Дедом Морозом на Театральной площади. Возле сцены собрались несколько сотен родителей и детей, чтобы увидеть предновогоднее представление. Мероприятие открыл саратовский коллектив «Регион» под песню «Кабы не было зимы». Малыши наблюдали за выступлениями с плеч родителей и дедушек, весело размахивая флажками с логотипом телеканала, который организовал такой ранний визит в город Деда Мороза. Также гостей развлекали артисты в костюмах дракона, коровы, клоуна и зайца, танцуя с детишками народные танцы. Тем, кто был ближе к сцене, достались подарки в виде леденцов, а некоторым ребятишкам — ледянки.

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Главный виновник торжества появился на сцене, исполнив с гостями песню «Здравствуй, Новый год».

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- Желаю вам счастья и удачи! Всех вас очень люблю и жду в Великом Устюге! — поздравил Дед Мороз саратовцев, после чего покинул сцену, а праздник продолжился выступлением артистов.

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