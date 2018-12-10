Продляется отключение воды на Весеннем проезде
Это необходимо для ремонта водопровода
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В Саратове продолжается отключение воды на одном из городских проездов.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», для проведения ремонтно-восстановительных работ на городском водопроводе сегодня, 10 декабря, продолжается ограничение подачи холодной воды абонентам Весеннего проезда от улицы Хользунова до Рахова. Ремонт планируется завершить к 19:00 понедельника.
Ранее сообщалось, что устранить аварию должны были к шести утра.