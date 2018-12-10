Суд в Саратовской области признал законным гараж и кафе при мечети

СЕГОДНЯ 13:33 2018-12-10T13:33:58+03:00

Кафе при мечети признано «благотворительным», как и гараж

Изменить размер текста: A A

Арбитражный суд Саратовской области признал за местной мусульманской религиозной организацией Махалля Советского района Духовного управления мусульман право собственности на нежилое здание — благотворительное кафе с гаражом.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в пресс-службе Арбитража.

Местная мусульманская религиозная организация Махалля Советского района Саратовской области попросила суд отдать им в собственность благотворительное кафе с гаражом в северной части села Золотая Степь, в районе базы ОАО «СУ-2». Истец указывает в заявлении, что строительство здания кафе изначально предполагалось при строительстве комплекса мечети.

Согласно представленной в материалы дела справки Советского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» здание уже было полностью построено к моменту обращения за разрешением.