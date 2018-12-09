В Марксе при растопке газовой колонки на хозяине загорелась одежда
Пострадавший с ожогами третьей степени госпитализирован
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В Марксе мужчина обгорел при растопке газового оборудования.
- Накануне в 23:30, в Марксе, поступил вызов о возгорании в доме 111 по улице Свободная. Как выяснилось, при растопке газовой колонки на мужчине загорелась одежда, – рассказали «КП-Саратов» в региональном МЧС.
В результате возгорания, 63-летний хозяин дома госпитализирован. Медики констатировали у мужчины ожоги третьей степени. По факту происшествия проводится проверка.