В Марксе при растопке газовой колонки на хозяине загорелась одежда

СЕГОДНЯ 19:18 2018-12-09T19:18:32+03:00

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В Марксе мужчина обгорел при растопке газового оборудования.

- Накануне в 23:30, в Марксе, поступил вызов о возгорании в доме 111 по улице Свободная. Как выяснилось, при растопке газовой колонки на мужчине загорелась одежда, – рассказали «КП-Саратов» в региональном МЧС.

В результате возгорания, 63-летний хозяин дома госпитализирован. Медики констатировали у мужчины ожоги третьей степени. По факту происшествия проводится проверка.