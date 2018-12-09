2018-12-09T17:53:15+03:00
Спорт

Александр Логинов шел первым и перед финишем упал, но завоевал бронзу [фото][видео]

Саратовский биатлонист принес сборной России вторую бронзу
Тимур Гадеев
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Саратовский биатлонист Александр Логинов продолжает удивлять весь мир своими стопроцентно стабильными результатами. На этапе Кубка мира в Поклюке в Словении в гонке преследования Александр Логинов вместе с легендарным норвежцем Йоханесом Бё буквально сантиметр в сантиметр рвались к золоту.

Но в последний момент Александр Логинов упал и пропустив вперед только Бё и Кентен Фийон-Майе из Франции нашел в себе мужество и продолжил гонку.

Позже Александр Логинов рассказал, что потерял концентрацию, воткнулся палкой в ботинок и упал. Еще Логинов извинился перед Бё за то, что на предпоследнем подъеме нечаянно задел палки Йоханеса.

К финишу Александр Логинов пришел третьим, проиграв Бё только 1,9 секунд.

Соцсети по всему миру закипели обсуждением того, что в российской сборной появился новый лидер. На страницах интернет паутины появляются все новые фото и видео рокового падения.

Александр Логинов на последнем подъеме.

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