2018-12-09T15:49:29+03:00
Общество

Балаковец нашел виновника ДТП через соцсети[фото]

Автомобиль нарушителя обнаружили в одном из дворов города
Тимур Гадеев
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Балаковский водитель попавший вчера вечером в ДТП и от которого скрылся виновник аварии, разместил ориентировку неизвестного в соцсеть и через несколько часов нашел его.

«Свидетели ДТП 08.12.2018 в 21:15 на съезде Мост Победы-Гагарина и все кто знает место нахождения водителя или автомобиля Opel Askona. Просьба обращаться по телефону или писать мне. Водитель с места ДТП скрылся, есть пострадавшие», – рассказала на страничке ВКонтакте супруга водителя пользователь Леонора.

А через несколько часов Леоноре позвонили жители Балакова и заявили, что знают, где прячется нарушитель оставивший место ДТП.

- Нам сказали, что видели красную Opel Askona во дворе одного из домов. Так мы и вышли на нарушителя. В своей вине он уже полностью признался – рассказал «КП-Саратов» супруг Леоноры, пострадавший хозяин автомобиля.

Очевидно, что теперь если водители не договорятся между собой сами, к делу подключится полиция. Согласно законодательству за оставление места ДТП, участником которого он является, ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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