2018-12-09T14:10:50+03:00
Спорт

Саратовский «Автодор» разгромил в гостях «Нижний Новгород»

Преимущество составило 23 очка
Тимур Гадеев
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Накануне саратовский баскетбольный клуб «Автодор» одержал крупную победу в гостях над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Саратовцы под руководством нового тренера Душана Алимпиевича победили со счетом 98:75, реализовав 12 из 22 трехочковых бросков.

- Наши молодцы в первом выездном матче за 5 сезонов и такой разгром, – оставил свой комментарий Арни, в соцсети «одноклассники».

Самым результативным в составе победителей стал Трэй Голден, набравший 24 очка, ещё 17 очков набрал Энтони Айрлэнд. У «Нижнего Новгорода» 13 баллов набрал Антон Астапкович.

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