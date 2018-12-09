Саратовский «Автодор» разгромил в гостях «Нижний Новгород»

9 Дек. 14:10 2018-12-09T14:10:50+03:00

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Накануне саратовский баскетбольный клуб «Автодор» одержал крупную победу в гостях над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Саратовцы под руководством нового тренера Душана Алимпиевича победили со счетом 98:75, реализовав 12 из 22 трехочковых бросков.

- Наши молодцы в первом выездном матче за 5 сезонов и такой разгром, – оставил свой комментарий Арни, в соцсети «одноклассники».

Самым результативным в составе победителей стал Трэй Голден, набравший 24 очка, ещё 17 очков набрал Энтони Айрлэнд. У «Нижнего Новгорода» 13 баллов набрал Антон Астапкович.