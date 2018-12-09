Из-за возгорания двухэтажного жилого дома эвакуировали жильцов с детьми
Горело подвальное помещение
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Сегодня ночью из двухэтажного дома в Заводском районе во время пожара эвакуировали людей.
- Возгорание произошло 02:08 ночи, в подвальном помещении. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, однако задымление было значительным. Во время тушения огня из дома эвакуировали 8 жильцов, в том числе 2 детей, – рассказали «КП-Саратов» в региональном МЧС.
Пострадавших нет, возгорание полностью потушено.