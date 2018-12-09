В Саратове горела контора «Сарэнергомаша»
На пожар выезжали 7 единиц техники
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Накануне пожарные выезжали на возгорание конторы завода «Сарэнергомаш»
- Вчера в 13:20 на пульт дежурного поступил звонок о возгорании административного здания «Сарэнергомаш». Возгорание произошло в кабинете на первом этаже. Площадь пожара составила 60 квадратных метра, – рассказали «КП-Саратов» в региональном МЧС.
Потушили пожар в 15:07. На место возгорания выезжали 7 пожарных машин и 28 человек личного состава. Пострадавших нет.