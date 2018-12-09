Саратовские пожарные выезжали на ложный пожар «Полиграфкомбината»
Саратовцы приняли пар от котельной за дым
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Накануне вечером саратовские пожарные выезжали на ложный вызов.
- Вчера в 17:01 на пульт диспетчера поступил звонок о возгорании здания «Полиграфкомбината» по улице Чернышевского. Однако когда пожарные приехали на место, выяснилось, что местные жители приняли пар от котельной за задымление, – рассказали «КП-Саратов» в региональном МЧС.
Вместе с жителями переполошились и пользователи соцсетей и стали выкладывать ложную информацию о якобы возгорании «Полиграфкомбината».