Саратовские пожарные выезжали на ложный пожар «Полиграфкомбината»

9 Дек. 11:34 2018-12-09T11:39:03+03:00

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Накануне вечером саратовские пожарные выезжали на ложный вызов.

- Вчера в 17:01 на пульт диспетчера поступил звонок о возгорании здания «Полиграфкомбината» по улице Чернышевского. Однако когда пожарные приехали на место, выяснилось, что местные жители приняли пар от котельной за задымление, – рассказали «КП-Саратов» в региональном МЧС.

Вместе с жителями переполошились и пользователи соцсетей и стали выкладывать ложную информацию о якобы возгорании «Полиграфкомбината».