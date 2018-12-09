2018-12-09T11:08:57+03:00
Спорт

30 Балашовских школьников торжественно посвятили в самбисты

Мероприятие приурочили к 80-летию самбо
Тимур Гадеев
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Накануне в актовом зале Балашовского института СГУ имени Чернышевского состоялось посвящение в самбисты. Мероприятие приурочили к 80-летию самбо и включению этого вида спорта в Олимпийскую программу.

- Посвятили в самбисты более 30 ребят 9-летнего возраста. Они произнесли клятву верности самбо, правильному спортивному поведению и пообещали не применять приемы этого вида спорта в целях нападения, а только для защиты, – рассказал «КП-Саратов» Антон Демин, тренер Балашовской спортивной школы.

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Поздравляли юных самбистов сотрудники балашовской полиции и епархии, депутаты районного собрания, а также директор спортивной школы Роман Чайка.

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