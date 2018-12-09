2018-12-09T10:27:41+03:00
Общество

В Парке Победы торжественно передали вещи Саратовского солдата

Останки Сергея Золина были найдены в местах сражений Великой Отечественной в Карелии
Тимур Гадеев
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Личные вещи пропавшего без вести в годы Великой отечественной Войны Сергея Золина были найдены в Карелии и переданы родственникам. В свою очередь родственники погибшего солдата передали их накануне в Саратовский «Музей боевой и трудовой славы». Среди переданных вещей – аллюминевая ложка, саперная лопата и каска с отверстиями от пуль.

- Поисковый отряд «Совесть», проводя раскопки на месте одного из сражений в Карелии обнаружил останки и личные вещи солдата. Личность установили по редкой алюминиевой ложке завода «Красный выборжец» с надписью «Золин» и пятиконечной звездой на тыльной стороне черенка. Красноармеец Сергей Васильевич Золин служил в 289 стрелковой дивизии. Последние данные о нем датируются 30 октября 1941 года, после этого он числился пропавшим без вести. На момент гибели Сергею Золину было 22 года.

На торжественной церемонии передачи вещей солдата кроме сотрудников музея, чиновников и почетных гостей присутствовали учащиеся Саратовского лицея № 15 и городского Медико-биологического лицея, в которых сегодня учатся правнуки солдата Золина.

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