2018-12-09T18:41:12+03:00
Общество

В Парке Победы торжественно передали вещи Саратовского солдата

Останки Сергея Золина были найдены в местах сражений Великой Отечественной в Карелии
Тимур Гадеев
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Личные вещи пропавшего без вести в годы Великой отечественной Войны Сергея Золина были найдены в Карелии и переданы родственникам. В свою очередь родственники погибшего солдата передали их накануне в Саратовский «Музей боевой и трудовой славы». Среди переданных вещей – аллюминевая ложка, саперная лопата и каска с отверстиями от пуль.

- Поисковый отряд «Совесть», проводя раскопки на месте одного из сражений в Карелии обнаружил останки и личные вещи солдата. Личность установили по редкой алюминиевой ложке завода «Красный выборжец» с надписью «Золин» и пятиконечной звездой на тыльной стороне черенка. Красноармеец Сергей Васильевич Золин служил в 289 стрелковой дивизии. Последние данные о нем датируются 30 октября 1941 года, после этого он числился пропавшим без вести. На момент гибели Сергею Золину было 22 года, – рассказали «КП-Саратов» сотрудники музея.

На торжественной церемонии передачи вещей солдата кроме сотрудников музея, чиновников и почетных гостей присутствовали учащиеся Саратовского лицея № 15 и городского Медико-биологического лицея, в которых сегодня учатся правнуки солдата Золина.

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