2018-12-09T09:43:01+03:00
Общество

Посмотреть на червей в больничной столовой в Саратов приехали телевизионщики с центральных каналов

Главврачу детской инфекционной больницы пришлось отвечать на острые вопросы
Тимур Гадеев
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После публикаций в ряде региональных СМИ о червях в еде в столовой детской инфекционной больницы, в Саратов приехала съемочная группа федерального канала Вести 24 «Дежурная часть».

На вопрос, сколько денег выделили больнице на питание в этом году, главврач больницы Вера Харитонова сначала растерялась, а потом заявила, что вобще на ребенка полагается - 230 рублей на один койко-день.

Депутат облдумы Николай Бондаренко в очередной раз воспользовался поводом для «трибуны» и заявил, что этого категорически не достаточно для питания больного ребенка.

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