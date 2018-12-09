Панков поздравил саратовцев с Днем Героев Отечества

СЕГОДНЯ 09:12 2018-12-09T09:12:55+03:00

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Депутат Государственной дуиы России Николай Панков опубликовал пост в телеграм-канале «Пара слов». В нем он поздравил саратовцев с Днем Героев Отечества.

- Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с Днем Героев Отечества. Это важная дата для нас. Мы гордимся Героями Советского Союза и России, всеми, кто защищает нашу Родину, воспитывает молодежь настоящими патриотами. Большую работу делает Российская Ассоциация Героев, которую возглавляет Владимир Шаманов. Они организуют встречи школьников и студентов с участниками войн, космонавтами, испытателями, участвуют в Вахте Героев во всех регионах нашей страны. В том числе и в нашей области. Благодаря им дети знают и гордятся славной историей нашей Родины, получают уроки мужества. Спасибо и тем, кто ведет поисковую работу, возвращает имена безымянным героям, рассказывает об их подвиге и судьбе. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, — написал Николай Панков.