Областная прокуратура обязала закрыть колодец возле школы
Надзорное ведомство провела проверку в Волжском районе
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После сигнала об открытом канализационном люке недалеко от одной из школ Волжского района Саратова, прокуратура тут же выехала на проверку.
- Установлено, что колодец не был закрыт крышкой в установленном порядке. Надзорный орган потребовал от ООО КВС устранения нарушения, – рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Прибывшие на место сотрудники ресурсоснабжающей организации закрыли данный колодец новой крышкой.