Областная прокуратура обязала закрыть колодец возле школы

СЕГОДНЯ 09:05 2018-12-09T09:05:58+03:00

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После сигнала об открытом канализационном люке недалеко от одной из школ Волжского района Саратова, прокуратура тут же выехала на проверку.

- Установлено, что колодец не был закрыт крышкой в установленном порядке. Надзорный орган потребовал от ООО КВС устранения нарушения, – рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Прибывшие на место сотрудники ресурсоснабжающей организации закрыли данный колодец новой крышкой.