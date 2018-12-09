Наркоторговца из Ставрополья оставят в Саратове под стражей

СЕГОДНЯ 08:56 2018-12-09T08:56:44+03:00

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Областная прокуратура поддержала просьбу областной полиции оставить под стражей 23-летнего жителя Сставропольского края, обвиняемого в сбыте наркотиков в особо крупных размерах.

- По версии следствия, обвиняемый выполнял роль распределителя потоков наркотических средств синтетического происхождения, которые впоследствии размещались иными лицами в тайниковых закладках в Саратове. Ходатайство перед судом возбуждено следователем в связи с наличием достаточных оснований полагать, что обвиняемый может скрыться от предварительного органа и суда, – рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Несмотря на то, что защита просила суд определить меру пресечения для обвиняемого в виде домашнего ареста, судья принял решение заключить до суда Ставропольца под стражу сроком на два месяца.