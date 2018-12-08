2018-12-08T21:19:44+03:00
Общество

Панков: Предстоит многое сделать, чтобы партийная работа на благо людей стала эффективней

Депутат Госдумы прокомментировал итоги XVIII Съезда «Единой России»
Екатерина Семенова
Поделиться:
Николай ПанковНиколай Панков
Изменить размер текста:

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», депутат Государственной Думы Николай Панков прокомментировал итоги XVIII Съезда «Единой России».

В регионах есть понимание, что надо усилить требования к членам партии, и это стало важнейшим направлением работы Съезда, отметил депутат.

- Партия открыто пересматривает свою систему ценностей, чтобы стать ближе к людям и быть полезными для них. Отмечу, новые этические нормы говорят не только о том, как надо работать, но и о том, как не надо. Что нельзя прятать голову в песок, когда речь идет о нападках на партию, нельзя занимать соглашательскую позицию, не участвовать в партийной дискуссии. А главное - нельзя равнодушно проходить мимо проблем людей. Все это к тому, чтобы личный имидж и карьера никому не заслоняли интересов наших граждан, — считает Николай Панков.

.

.

По словам депутата, Президент России Владимир Путин, выступая на Съезде, четко выразил главную цель Партии – что она должна работать на результат, а не топтаться на месте и не прислоняться к власти.

.

.

- Регионам, в том числе и нашей области, предстоит многое сделать, чтобы партийная работа на благо людей стала эффективней, — считает Николай Панков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовцы смогли почувствовать себя голландцами
Саратовский гордеп встретился с горожанами в школе №45
Саратовцев приглашают на новогоднюю сказку на льду «12 месяцев»
В Заводском районе водитель ВАЗ 2107 сбил девочку на «зебре»
Николай Панков о словах Путина: Как всегда четко, мощно и ответственно!
На Кумысной поляне столкнулись две легковушки[видео]
Николай Панков: Приоритетом должен быть человек, который живет и работает на селе
В Саратове чествовали почетных жителей города
В Энгельсе открылся новый каток
Саратовский гордеп посетила ветеранов ВОВ
Пенсионерка Саратовского района стала жертвой телефонного мошенника
Николай Панков отметил в своем телеграм-канале активность саратовских делегатов
В Заводском районе столкнулись сразу три автомобиля
Саратовский биатлонист Александр Логинов завоевал первую медаль сборной России