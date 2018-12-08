2018-12-08T21:19:44+03:00
Общество

Панков: Предстоит многое сделать, чтобы партийная работа на благо людей стала эффективней

Депутат Госдумы прокомментировал итоги XVIII Съезда «Единой России»
Екатерина Семенова
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Николай ПанковНиколай Панков
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Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», депутат Государственной Думы Николай Панков прокомментировал итоги XVIII Съезда «Единой России».

В регионах есть понимание, что надо усилить требования к членам партии, и это стало важнейшим направлением работы Съезда, отметил депутат.

- Партия открыто пересматривает свою систему ценностей, чтобы стать ближе к людям и быть полезными для них. Отмечу, новые этические нормы говорят не только о том, как надо работать, но и о том, как не надо. Что нельзя прятать голову в песок, когда речь идет о нападках на партию, нельзя занимать соглашательскую позицию, не участвовать в партийной дискуссии. А главное - нельзя равнодушно проходить мимо проблем людей. Все это к тому, чтобы личный имидж и карьера никому не заслоняли интересов наших граждан, — считает Николай Панков.

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По словам депутата, Президент России Владимир Путин, выступая на Съезде, четко выразил главную цель Партии – что она должна работать на результат, а не топтаться на месте и не прислоняться к власти.

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- Регионам, в том числе и нашей области, предстоит многое сделать, чтобы партийная работа на благо людей стала эффективней, — считает Николай Панков.

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