Саратовцев приглашают на новогоднюю сказку на льду «12 месяцев»

СЕГОДНЯ 21:05 2018-12-08T21:09:12+03:00

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Ледовый Театр «Color ice» и арт-центр «Браво» представляют новогоднюю сказку по пьесе С.Я.Маршака «12 месяцев».

Она состоится 2 января 2019 года. Начало:11.00 и 14.00 в ЛДС «Кристалл». Билеты: 300, 500, 800, 1000, 1200 рублей.

- Праздничные новогодние дни – удивительное и сказочное зимнее время, когда природа рисует на всем свои причудливые зимние узоры, украшает шапками снега деревья и крыши домов и рисует узоры снежинок на стеклах. Именно таким эту пору видел прославленный писатель Самуил Яковлевич Маршак в одной из самых ярких и известных детских сказок «12 месяцев».

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Ледовый театр»Color Ice» существует с 2001 года. В 2006-м шоу-балет на льду «Color Ice» объединился с компанией Ильи Авербуха «Ледовая Симфония», приняв участие в телепроекте «Звезды на льду», в двух гала-концертах «Звезды на льду», в ледовом шоу на Красной площади, юбилейном шоу, посвящённом 60-летнему юбилею Татьяны Тарасовой и т. д.

С 2010 года «Color Ice» вновь стал самостоятельной творческой единицей, много гастролировал по России и за её пределами. Сегодня в нем работают почти 50 артистов. Есть молодые фигуристы, только окончившие спортивную карьеру, а есть и заслуженные артисты, имеющие опыт работы в ведущих шоу мира. Среди артистов много мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, победителей и призеров международных соревнований.

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В грядущие новогоднии праздники артисты театра для Саратовского зрителя, взялись рассказать сказку языком современной хореографии, уникальным синтезом, циркового искусства, фигурного катания и балетного танца, используя самые современные технологии. Уже более 10 лет создаются пожалуй самые востребованные в России и Европе детские ледовые представления, артисты театра предложат зрителям погрузится в атмосферу новогоднего снежного леса, весеннего дождя, лужаек усыпанных ландышами; на льду и специально построенных декорациях зрители увидят смену времен года и борьбу природных стихий.

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Сюжет сказки «12 месяцев» задуман Маршаком в традициях подлинно русской сказки, знаком каждому с детства и вызывает самые добрые чувства, как у детей, так и у родителей — рассказали организаторы.

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Сказка пройдет в двух отделениях на главной арене ЛДС «Кристалл».

Дети до 3-х лет включительно проходят бесплатно по одному билету со взрослым без права занимать отдельное место.

Подарок приобретается отдельно.

В фойе будут организованы:

- Фотозоны,

- Продажа подарков,

- Развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.