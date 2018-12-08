Николай Панков о словах Путина: Как всегда четко, мощно и ответственно!

СЕГОДНЯ 17:43 2018-12-08T17:59:40+03:00

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Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост. В нем он передал обращение к делегатам съезда партии «Единая Россия».

- Путин делегатам съезда сказал, что тем, кто не знает, что делать и как работать — нечего делать во власти. Хороший тренд задан. Никто из лидеров не сказал, что нужно уметь хорошо говорить и ничего не делать. Открытый диалог с людьми. Решение их проблем — это главное. Не обещать манну с небес. Именно открыто, доступно и честно вести диалог с людьми. Мой президент, как всегда четко, мощно и ответственно! – рассказал Николай Панков.