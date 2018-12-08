2018-12-08T16:22:34+03:00
Происшествия

На Кумысной поляне столкнулись две легковушки[видео]

Обе машины выбросило в кювет
Тимур Гадеев
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Сегодня днем на Кумысной поляне в районе пересечения улиц Лесопарковая и Валентиновская столкулись ВАЗ 2107 и Hyundai Solaris.

- От удара на скользкой и заснеженной дороге обе машины выбросило в кювет. Но никто из водителей не пострадал, - сообщили «КП-Саратов» очевидцы происшествия.

За рулем ВАЗ 2107 была женщина. Очевидно, что для того, чтобы вытащить автомобили из снега понадобится буксир.

ДТП на Кумысной поляне.

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