На Кумысной поляне столкнулись две легковушки[видео]
Обе машины выбросило в кювет
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Сегодня днем на Кумысной поляне в районе пересечения улиц Лесопарковая и Валентиновская столкулись ВАЗ 2107 и Hyundai Solaris.
- От удара на скользкой и заснеженной дороге обе машины выбросило в кювет. Но никто из водителей не пострадал, - сообщили «КП-Саратов» очевидцы происшествия.
За рулем ВАЗ 2107 была женщина. Очевидно, что для того, чтобы вытащить автомобили из снега понадобится буксир.
ДТП на Кумысной поляне.