В Саратове чествовали почетных жителей города

СЕГОДНЯ 14:50 2018-12-08T14:50:27+03:00

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Накануне в концертном зале Государственного автономного учреждения культуры Саратовской области «Детское театрально-концертное учреждение» чествовали почетных жителей Саратова. Среди них Герои России, участники Великой Отечественной войны, герои локальных войн.

В их числе были и четверо сотрудников полиции – капитан полиции Юрий Боев, лейтенант полиции Антон Бессонов и старшие сержанты полиции Владимир Дементьев и Николай Горбунов, которые в октябре этого года указом Президента страны были награждены медалями «За Отвагу» за личное мужество и героизм при исполнении служебного долга на территории Северо-Кавказского региона.

- Эта дата объединяет поколения россиян — всех, кто защищал Родину на полях сражений, кто ждал солдат с Победой домой, всех, кто по сей день, верно хранит память о героических страницах нашей истории. Жители области свято чтут память о родных и близких — участниках войн и локальных конфликтов, – отметил на сцене Игорь Пивоваров.

В торжественном концерте приняли участие солисты ансамбля «Волжский рубеж» Культурного Центра главка и члены Совета ветеранов ГУ МВД России по Саратовской области. Творческий коллектив ветеранов исполнил песни военных лет.