В университете завершилось обучение первого набора «Школы молодых управленцев»

8 Дек. 14:23 2018-12-20T17:16:41+03:00

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Завершился полугодовой образовательный проект «Школа молодых управленцев Саратовской области». Участники получили дипломы о профессиональной переподготовке, которые свидетельствуют о том, что молодые специалисты овладели знаниями, необходимыми для работы в местных органах власти.

Глава области В.В. Радаев выступил с инициативой cоздания в регионе «Школы молодых управленцев Саратовской области» весной этого года. Оценка кандидатов проводилась на трёх вузовских площадках: СГУ, ПИУ имени П.А. Столыпина РАНХиГС, ССЭИ РЭУ имени Г.В. Плеханова. Испытания проходили в виде тестирования на знание основ законодательства РФ; оценки личностных особенностей руководителя; комплексной оценки управленческих компетенций. Заявки на конкурс подали 203 человека. По результатам отбора в школу было зачислено 100 человек, в их числе 25 представителей органов исполнительной власти, 47 – муниципальной власти, 12 – от иных организаций, 16 – самовыдвиженцев. Занятия для участников проекта начались в июне.

Подведение итогов и торжественное вручение дипломов выпускникам прошло 6 декабря в историческом парке «Россия – моя история». На церемонии присутствовали Губернатор Саратовской области В.В. Радаев, председатель Саратовской областной Думы И.Г. Кузьмин, Главный федеральный инспектор по Саратовской области М.В. Алёшина, председатель Общественной палаты Саратовской области А.С. Ландо, члены правительства региона, главы органов местного самоуправления, ректор СГУ А.Н. Чумаченко и руководители других образовательных организаций – участников проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области»: ПИУ имени П.А. Столыпина РАНХиГС, ССЭИ РЭУ имени Г.В. Плеханова.

С приветственным словом к выпускникам Школы обратился В.В. Радаев. Он поблагодарил молодых активистов и их научных руководителей за достигнутые ими успехи. «Сегодня мы все – участники поистине исторического события. Мы выбрали уникальный путь подготовки кадрового резерва, который действительно оправдал себя. Будущие коллеги, вы нам нужны! Проблема обновления кадров в наши дни актуальна как никогда. Дорога молодым должна быть открыта, правда, с одним очень важным условием, чтобы вы были подготовлены, ответственны и желали работать для людей», – подчеркнул Губернатор.

Его слова поддержал вице-губернатор области И.И. Пивоваров. Он отметил, что Саратовская область всегда гордилась своими земляками, в том числе и управленцами. Вице-губернатор выразил надежду, что и новое поколение молодых и активных людей прославит свою малую родину. «Все вы замечательные люди! Я уверен, что первый выпуск “Школы молодых управленцев” будет востребован», – добавил Игорь Иванович.

В ходе торжественного мероприятия было предоставлено слово авторам трёх проектов – по одному от каждого вуза-куратора: «Создание комплекса высокотехнологических остановок общественного транспорта» (ССЭИ), «Школьный сад МОУ "Татищевский лицей"» (СГУ) и «Создание и продвижение неформальной символики Саратова для поддержания позитивного образа города (Неформальная символика Саратова)» (ПИУ). При этом надо отметить, что все выпускные работы были выполнены на высоком уровне, а участники на этапе защиты получили одобрительные отзывы от представителей местных органов власти. Чиновники с большим воодушевлением говорили о том, что поддержат молодых управленцев и помогут им усовершенствовать их замыслы. В свою очередь, слушатели поблагодарили организаторов Школы и лично главу региона.

Подвёл итоги обсуждения Губернатор Саратовской области В.В. Радаев. «Казалось бы, ещё вчера мы загорелись идеей создать на базе наших ведущих вузов обучающий центр, а уже сегодня видим ваши проекты в их практическом воплощении. Темп современной жизни требует быстрого исполнения задач, а персональные возможности каждого, объединённые общими целями и подкреплённые поддержкой наставников, дают эффективные результаты. Все сто слушателей Школы в своих проектах ориентировались на конкретную территорию и на запросы населения. Это принципиально важно, потому что полностью согласуется с текущей повесткой», – заявил в своём выступлении Валерий Васильевич.

Губернатор отметил работу организаторов Школы благодарственными письмами. В списке награждённых – руководитель программы «Школы молодых управленцев Саратовской области» в СГУ, директор Института дополнительного профессионального образования Ю.Г. Голуб и заведующий кафедрой геоморфологии и геоэкологии В.А. Гусев.

Затем выпускникам были вручены сертификаты об окончании Школы и дипломы о профессиональной переподготовке по направлению «Государственное и муниципальное управление». Начал церемонию вручения Губернатор. Затем её продолжили руководители вузов-участников проекта. Слушателям, проходившим обучение в Саратовском университете, дипломы вручал ректор СГУ А.Н. Чумаченко. Алексей Николаевич искренне порадовался за выпускников и произнёс в их адрес дружеское напутствие: «Уважаемые коллеги, надеюсь, что, когда вы займёте высокие государственные посты, вы вспомните этот день как серьёзный этап своей успешной карьеры. Вы прошли качественное обучение и завершили его защитой собственных проектов. Каждая из этих работ достойна быть заявленной здесь. Главное, что вы умеете видеть существующие проблемы и находить для них достойное решение. Продолжайте в том же духе! Все эти полгода и мы, представители вузов, не сидели сложа руки. Мы постарались дать участникам современные знания в области муниципального управления. Мы также смогли организовать для вас такой уникальный образовательный модуль, как “Психотехнологии лидерства”. Ведь руководитель должен не только знать тонкости в области управления кадрами, но и уметь управлять собственными эмоциями».

«Школа молодых управленцев – это школа, которая вдохновляет и дарит новые интересные знакомства. Я выбрала родной вуз, в котором обучалась на журналиста-международника. В СГУ упор был сделан на психологию лидера. Особенно вдохновляющими были занятия чудесных преподавателей Людмилы Николаевны Аксеновской и Андрея Александровича Карелина. Они приоткрыли нам дверь в мир психологии управления. Благодаря занятиям мы осознали, что управленец – это, в первую очередь, тот, кто управляет собой. Сначала мы должны совершенствовать себя, развивать свои ум и душу. Только после этого ты можешь вести людей за собой, помогать им. У нас проходили очень интересные тренинги по командообразованию. Мы учились работать над своей волей, вниманием, развивали различные навыки, необходимые управленцу. Также мы проходили дистанционное обучение по государственному и муниципальному управлению. Школа молодых управленцев дала не только новые знания и навыки, но и вдохновила на новые свершения», – поделилась своими впечатлениями выпускница школы, консультант отдела информационного взаимодействия и мониторинга Министерства информации и печати Саратовской области Наталья Попова.

Программа обучения в Саратовском университете состояла из тематических модулей «Психотехнологии лидерства и менеджмента» и «Государственное и муниципальное управление», рассчитаных на 250 часов. Обучение велось по очной и дистанционной формам. Профессиональную переподготовку участников проводили три образовательных подразделения СГУ: факультет психологии, социологический и юридический факультеты. Активное участие в образовательном процессе приняли декан факультета психологии Л.Н. Аксеновская, декан социологического факультета С.Г. Ивченков и декан юридического факультета Г.Н. Комкова. Курировал проект от СГУ директор ИДПО Ю.Г. Голуб.

Цикл лекций «Управление организационной культурой территории: инструменты формирования эмоционально-ценностного, целевого и смыслового единства членов организации и территориального сообщества» провела Л.Н. Аксеновская. Затем участники начали осваивать тему «Управление талантами в организации и инновационный потенциал лидера» и проявили свои личностные качества в тренинге «Психотехнология управления личной эффективностью лидера: внимание, воля, вера, видение, время, власть (сотеринг)».

18 июня стартовал дистанционный модуль «Государственное и муниципальное управление». Он был представлен теоретическим и практическим блоками: «Система государственного и муниципального управления», «Организация государственной и муниципальной службы», «Государственная кадровая политика как фактор эффективности государственного и муниципального управления», «Механизмы противодействия коррупции и профилактика коррупционных правонарушений», «Региональная и национальная безопасность».

Модуль был разработан юридическим и социологическим факультетами. Лекции и семинары проводили: заведующий кафедрой социологии коммуникаций и управления на базе администрации Энгельсского муниципального района Л.С. Аникин, профессор этой же кафедры Е.Е. Немерюк, доцент этой же кафедры Е.М. Иванова, профессор кафедры социологии регионов Я.С. Никифоров, профессор кафедры конституционного и муниципального права М.В. Пресняков, заведующий кафедрой политических наук А.А. Вилков, профессор кафедры уголовного экологического права и криминологии В.Г. Громов. Консультативную поддержку в подготовке проектов также оказывал факультет психологии: декан Л.Н. Аксеновская, доценты кафедры общей и социальной психологии А.Ю. Смирнова, М.В. Жижина, А.А. Понукалин.

В сентябре стартовал следующий этап обучения, в рамках которого участники начали работу над созданием творческих проектов. Слушатели представили своё видение проблем совершенствования тарифного регулирования, развития регионального туризма, популяризации профессионального образования и внедрения здорового образа жизни.

Последний образовательный модуль «Лучшие управленческие практики» предполагал встречи участников проекта – слушателей программы «Государственное и муниципальное управление» с персонами, имеющими значительный опыт управленческой деятельности и сделавшими успешную карьеру.

20 ноября в Белом зале Правительства области прошла защита квалификационных проектоввыпускников «Школы молодых управленцев Саратовской области», которые выполняли свои выпускные квалификационные работы в Саратовском университете под научным руководством профессоров и доцентов СГУ. Экспертной комиссии было представлено подробное обоснование актуальности заявленных проектов, конкретные решения обозначенных проблем, подробные сметы и источники потенциального финансирования. Выступления сопровождались презентациями. Важным элементом защиты стали дискуссии и ответы на вопросы экспертов.