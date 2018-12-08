Пенсионерка Саратовского района стала жертвой телефонного мошенника

СЕГОДНЯ 14:13 2018-12-08T14:13:42+03:00

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Накануне в полицию обратилась 62-летня пенсионерка с заявлением о том, что неизвестный мошенник убедил ее перечислить на указанный счет 120 тыс. рублей.

- На телефон потерпевшей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка и сообщил о якобы незаконном снятии денежных средств с ее счета. Лже-сотрудник банка рассказал о схеме возврата денежных средств на счет. Под диктовку незнакомца дама перевела 120 тысяч рублей на якобы созданную ими банковскую ячейку, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

После перевода средств на неизвестную банковскую ячейку деньги со счета пенсионерки исчезли. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.