2018-12-08T15:09:23+03:00
Общество

Николай Панков отметил в своем телеграм-канале активность саратовских делегатов

В столице продолжается Съезд Единой России на площадке «Развитие сельских территорий»
Тимур Гадеев
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Депутат Госдумы Николай Панков рассказал об участниках проходящего в Москве XVIII Съезда «Единой России» на площадке «Развитие сельских территорий» от Саратовской области.

- Отмечу активную работу делегатов нашей области на площадке. Это секретарь Перелюбского местного отделения партии Людмила Борщева, секретарь Озинского местного отделения Антонина Галяшкина, секретарь первичного отделения «Чернавское» Ивантеевского местного отделения Олеся Романова. Девчата наши лучшие, они не только хорошо знают проблематику сельских территорий, но и умеют привлечь к себе внимание, – подчеркнул Николай Панков.

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