Саратовский биатлонист Александр Логинов завоевал первую медаль сборной России

8 Дек. 12:55 2018-12-08T14:16:11+03:00

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Биатлонист Александр Логинов завоевал первую медаль в копилку сборной России на Кубке мира в Поклюке в Словении. Бронзовая медаль досталась нашему земляку в мужском спринте.

В социальных сетях поклонники нашего биатлониста, а также именитые ветераны предвещают ему большое будущее.

К примеру, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов уверен, что Логинов может стать лидером и бороться за награды. Говорить о ком-то еще, по его мнению, в мужской команде не стоит.

- Наконец-то, я дождалась у Сани личной медали!!! Надеюсь, это придаст ему уверенности, спортивной злости и жадности до побед и медалей, – пишет пользователь соцсети в контакте Надежда Сизова.

Напомним, Александр Логинов принес сборной России первую бронзовую медаль в этом сезоне. Женская спринтерская гонка пройдет сегодня.