2018-12-08T12:23:39+03:00
Происшествия

В Лысогорском районе задержаны браконьеры

В незаконном отстреле зайцев разбираются полицейские
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне в Лысогорском районе задержаны с поличным четыре охотника, которые отстреливали зайцев незаконным способом без документов и с незарегистрированным оружием.

- На территории охотничьего хозяйства «Возрождение» Лысогорского района производственным охотничьим инспектором был замечен автомобиль Нива. Находящиеся в автомобиле занимались охотой на зайцев «из-под фар», что уже считается нарушением правил охоты. В автомобиле оказалось 4 местных жителя, один из которых сбежал, а также 4 освежеванных туши зайцев. Документов на охоту на территории охотничьего хозяйства не было, – рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства.

При осмотре в салоне автомобиля было найдено 1 незарегистрированное ружье ИЖ-58 и 12 стреляных гильз.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции. Проводится проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове водитель ВАЗ 21010 сбил 8-летнего мальчика
Экс-министром образования Саратовской области займутся следователи СКР
Саратов опять стоит в девятибалльных пробках
Саратовцы взяли первые места на «Кубке Урала» по прыжкам в воду
Жители Заводского района жалуются на размножающися «сталактиты»
Автошкола в Татищево ответит за мошенничество
Жители Энгельсского района выступили против строительства зернового терминала
Супружеская пара из Саратова ответит за казино
Юлия Литневская решает проблемы заводчан
В субботу на Театральной площади зажгут главную Новогоднюю елку
СГТУ и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
В Балакове будут судить распространителя детского порно
В Саратове будет мороз и туман
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Наркоман из Балаково подделал документы для суда
Кафе в Воскресенске оштрафовали за беззащитный Wi-Fi
Батареи в домах Саратова, Энгельса и Балакова станут горячее
Сегодня ночью перекроют участок улицы на Большой Казачьей
Саратовец задушил сожителя во время застолья
Вячеслав Володин: закон Президента о защите бизнеса оздоровит деловой климат в стране
Уехать из Усть - Курдюма до ТЦ «Хеппи Молл» можно 24 раза в день
Юные вымогатели травили и избивали юношу ради приставки и компьютера