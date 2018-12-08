В Лысогорском районе задержаны браконьеры

СЕГОДНЯ 12:23 2018-12-08T12:23:39+03:00

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Накануне в Лысогорском районе задержаны с поличным четыре охотника, которые отстреливали зайцев незаконным способом без документов и с незарегистрированным оружием.

- На территории охотничьего хозяйства «Возрождение» Лысогорского района производственным охотничьим инспектором был замечен автомобиль Нива. Находящиеся в автомобиле занимались охотой на зайцев «из-под фар», что уже считается нарушением правил охоты. В автомобиле оказалось 4 местных жителя, один из которых сбежал, а также 4 освежеванных туши зайцев. Документов на охоту на территории охотничьего хозяйства не было, – рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства.

При осмотре в салоне автомобиля было найдено 1 незарегистрированное ружье ИЖ-58 и 12 стреляных гильз.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции. Проводится проверка.