В Саратове воспитанников детского сада кормили фальсифицированным маслом неизвестного производства
Управление Роспотребнадзора Саратовской области выявило фальсифицированное сливочное масло, которым кормили детей одного из детских садов Саратова.
- Исследованная проба масла не соответствовала обязательным требованиям по содержанию массовой доли влаги, массовой доли жира. Информация по факту выявления в обороте некачественной молочной продукции была направлена в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области, по месту нахождения завода-изготовителя. Информация по факту выявления в обороте некачественной молочной продукции была направлена в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области, по месту нахождения завода-изготовителя. Однако там ответили об отсутствии предприятия ООО «Мастер» по заявленным на маркировке адресам, – рассказали «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре.
Соответствующая информация направлена в ГУ МВД России по Ростовской области, ФНС по Ростовской области, Федеральную службу по аккредитации.