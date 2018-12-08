В Саратове воспитанников детского сада кормили фальсифицированным маслом неизвестного производства

СЕГОДНЯ 12:04 2018-12-08T12:04:12+03:00

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Управление Роспотребнадзора Саратовской области выявило фальсифицированное сливочное масло, которым кормили детей одного из детских садов Саратова.

- Исследованная проба масла не соответствовала обязательным требованиям по содержанию массовой доли влаги, массовой доли жира. Информация по факту выявления в обороте некачественной молочной продукции была направлена в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области, по месту нахождения завода-изготовителя. Информация по факту выявления в обороте некачественной молочной продукции была направлена в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области, по месту нахождения завода-изготовителя. Однако там ответили об отсутствии предприятия ООО «Мастер» по заявленным на маркировке адресам, – рассказали «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре.

Соответствующая информация направлена в ГУ МВД России по Ростовской области, ФНС по Ростовской области, Федеральную службу по аккредитации.