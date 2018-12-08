Саратовец перевел мошеннице 3500 рублей за детскую коляску
Спустя полгода подозреваемую задержали
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В июне этого года 35-летний безработный житель поселка «Солнечный» перечислил на счет интернет магазина 3500 рублей за детскую коляску. Однако ни денег, ни коляски он так и не увидел.
- Накануне в ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана 22-летняя жительница Пугачева. Даны признательные показания, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.