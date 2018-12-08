Саратовец перевел мошеннице 3500 рублей за детскую коляску

СЕГОДНЯ 11:46 2018-12-08T11:46:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В июне этого года 35-летний безработный житель поселка «Солнечный» перечислил на счет интернет магазина 3500 рублей за детскую коляску. Однако ни денег, ни коляски он так и не увидел.

- Накануне в ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана 22-летняя жительница Пугачева. Даны признательные показания, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.