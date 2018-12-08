Автор частушек про судей из Саратова требует от минфина 1,2 млн рублей

8 Дек. 11:16 2018-12-08T11:16:39+03:00

Наталья Ковалева также заявляет, что ей теперь страшно жить в Саратовской области

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Саратовский автор частушек о судьях Наталья Ковалева подала иск на возмещение ей имущественного вреда за незаконное уголовное преследование. Женщину обвиняли в экстремизме из-за того, что она на своем YouTube-канале размещала видеоролики с собственно сочиненными частушками про судей. Ей также не вернули ноутбуки, которые изъяли во время обысков.

- Прошу взыскать с министерства финансов РФ за счет казны 1 255 806 рублей, — говорится в иске, который поступил в Заводской районный суд города.

В приложении к документу она есть постановление о возбуждении уголовного дела и его прекращении, протокол об ыска, а также два чека о покупке двух ноутбуков на общую сумму более 41 тыс. рублей. Она также купила новый за 29 тыс. рублей.

На вопрос корреспондента «КП-Саратов», почему именно такая сумма, гражданка ответила, что кроме «утраченной» техники, ей пришлось потратить деньги на реабилитацию здоровья и переезд в другой регион, так как ей теперь страшно жить в этом. Ковалева также понесла потери в связи с тем, что лишилась работы и из-за этого дохода, с новым трудоустройством, по ее словам, могут также возникнуть проблемы.

- Рассматриваемая ситуация, на мой взгляд, свидетельствует о том, что мне теперь опасно жить в регионе , где правоохранительные органы такими карательными методами расправляются с беззащитными женщинами и пенсионерками , которые жалуются на преступления судей в интернете, — написано в заявлении, которое женщина предоставила редакции «КП-Саратов».

Напомним, Наталья Ковалева уже подавала иск на минфин о возмещении ей ущерба за моральный вред. В заявлении она указала сумму 1 млн рублей, однако судья решила выплатить всего 15 тыс.

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