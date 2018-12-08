2018-12-08T11:01:49+03:00
Происшествия

Опубликовано фото и видео после взрыва автобуса в Балаково

Пострадавшие до сих пор находятся в тяжелом состоянии
Тимур Гадеев
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МЧС Саратовской области опубликовало видео и фото, снятое сразу после взрыва автобуса.

Как мы уже писали, 7 декабря, в 6:05 в одном из гаражей на улице Рабочая, 35 взорвался газовый баллон автобуса. Позже автобус загорелся, а вместе с ним еще два автобуса и легковушка.

Выяснилось, что взрыв произошел из-за неисправного клапана газового баллона автобуса. В результате утечки, в гараже возникла большая концентрация газа, и после попытки завести двигатель баллон взорвался.

В результате взрыва двое сотрудников фирмы с ожогами средней степени были доставлены в Балаковскую больницу. Их состояние до сих пор оценивается как тяжелое.

Видео МЧС после взрыва автобуса.! другой источник

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