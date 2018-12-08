В Вольском районе дотла выгорел жилой дом

8 Дек. 10:12 2018-12-08T10:12:54+03:00

На возгорание выезжали две пожарные машины

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Сегодня ночью в селе Белогорное, Вольского района, полностью выгорел жилой дом.

- В 05:03 в селе Белогорное загорелся частный деревянный дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 65 квадратных метра. В результате пожара никто не пострадал, – рассказали «КП-Саратов» в региональном МЧС.

На место происшествия выезжали две пожарные машины и 4 человека личного состава. Однако к 06:37, когда пожар полностью ликвидировали дом выгорел дотла.