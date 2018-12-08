2018-12-08T10:12:54+03:00
Происшествия

В Вольском районе дотла выгорел жилой дом

На возгорание выезжали две пожарные машины
Тимур Гадеев
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня ночью в селе Белогорное, Вольского района, полностью выгорел жилой дом.

- В 05:03 в селе Белогорное загорелся частный деревянный дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 65 квадратных метра. В результате пожара никто не пострадал, – рассказали «КП-Саратов» в региональном МЧС.

На место происшествия выезжали две пожарные машины и 4 человека личного состава. Однако к 06:37, когда пожар полностью ликвидировали дом выгорел дотла.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовский гордеп встретилась с жителями поселка Северный
Опубликовано фото и видео после взрыва автобуса в Балаково
Панков: Совет руководителей фракций помогает эффективно решать проблемы регионов
В Саратове 3 часа тушили дом на Мясницкой
В Балаково за тест на наркотики требуют 2000 рублей
В Саратове пьяный на BMW сбил девушку и въехал в выставочный трамвай
В Саратове избили и ограбили продавщицу магазина продуктов
В Саратовской области ожидается облачная суббота
В Марксовском районе за пьяной женщиной-водителем устроили погоню со стрельбой
В Саратовской области погиб водитель снегохода
В ДТП в Энгельском районе погиб мужчина
Саратовский магазин «Трава» ищет мужчину в розовой куртке
Вечером в Энгельсе водитель Chevrolet Lanos врезался в столб
Следователи СК проводят проверку по факту истязания младенца в Балакове