В Вольском районе дотла выгорел жилой дом
На возгорание выезжали две пожарные машины
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Сегодня ночью в селе Белогорное, Вольского района, полностью выгорел жилой дом.
- В 05:03 в селе Белогорное загорелся частный деревянный дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 65 квадратных метра. В результате пожара никто не пострадал, – рассказали «КП-Саратов» в региональном МЧС.
На место происшествия выезжали две пожарные машины и 4 человека личного состава. Однако к 06:37, когда пожар полностью ликвидировали дом выгорел дотла.