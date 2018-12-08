2018-12-08T09:46:17+03:00
Происшествия

В Саратове 3 часа тушили дом на Мясницкой

На место возгорания выезжали 20 пожарных
Тимур Гадеев
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Сегодня ночью на улице Мясницкая пожарные 3 часа тушили пожар в частном доме.

- в 01 ч. 19 м. поступило сообщение о загорании жилого дома по улице Мясницкая. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Причина возгорания. В результате пожара пострадавших нет, – рассказали «КП-Саратов» в региональном МЧС.

В 04:10 пожар полностью ликвидирован. На тушение пожара выезжали пожарные подразделения: 20 человек личного состава и 6 единиц техники.

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