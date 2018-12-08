В Балаково за тест на наркотики требуют 2000 рублей

8 Дек. 09:29 2018-12-08T09:29:26+03:00

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Балаковские пользователи соцсети в контакте рассказали, что при трудоустройстве во время прохождении медкомиссии с них требуют сдавать анализы на наркотики за 2000 рублей.

- Получается, что 700 рублей медкнижка + 1200 медкомиссия + 2700 психоневрологическая экспертиза. Для безработного не многовато ли, – спрашивает пользователь Евгений Балков

- На сайте пнд есть прайс. Стоимость анализа для разных категорий граждан при медосмотре зависит от должности и цели. Логично, что на право владением оружия такая высокая цена для подобных категорий граждан. Другое дело, что работодатели не спешат за свой счет проводить компенсацию будущему работнику, – уверена пользователь Елена Томленова.

Общественники Балаково обещают, что свяжутся с главным врачом города Татьяной Шарабановой и поинтересуются, законна ли такая плата за тест на наркотики для безработных граждан?