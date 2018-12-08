В Саратове пьяный на BMW сбил девушку и въехал в выставочный трамвай
Пострадавшая госпитализирована
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Сегодня ночью пьяный на BMW, в районе парка "Липки" сбил 18-летнюю девушку и въехал в выставочный трамвай «Семен».
- В 03.20 напротив д. 27 "А" по улице Волжская, 32-летний водитель управляя автомобилем BMW находясь в состоянии опьянения, допустил наезд на 18-летнюю девушку пешехода. После чего врезался в трамвай, – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.
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В результате ДТП девушка была госпитализирована.