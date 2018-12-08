2018-12-08T08:49:58+03:00
Происшествия

В Саратове избили и ограбили продавщицу магазина продуктов

Подозреваемый задержан
Тимур Гадеев
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Полицейские Кировского района задержали грабителя избившего и ограбившего продавщицу продуктового магазина.

- 4 декабря из магазина продукты, расположенного по улице Навашина, в городскую клиническую больницу с многочисленными травмами головы госпитализировали 65-летнюю продавщицу. Из ее показаний, неизвестный ночью напал на нее и открыто похитил из кассы денежные средства в сумме 2000 рублей и из кошелька - 6000 рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Накануне подозреваемый, ранее судимый за кражи и грабежи был задержан и дал признательные показания. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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